Ювентус відпустив основного хавбека в АПЛ
22:20 - Читать на русском
Американський півзахисник Вестон Маккенні продовжить кар'єру в Англії.
Вестон Маккенні став гравцем Лідса, повідомляє офіційний сайт клубу. Ювентус віддав 24-річного хавбека в оренду до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.
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Маккенні був важливою частиною складу Ювентуса. Завдяки універсальності та працьовитості американець отримував багато ігрового часу. У цьому сезоні Вестон зіграв 15 матчів Серії А та 5 в Лізі чемпіонів, де відзначився двома голами.
Джессі Марш збирає в Лідсі знайомих гравців збірної США. Раніше за Маккенні до команди приєдналися Тайлер Адамс і Бренден Аронсон.
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