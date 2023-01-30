Вестон Маккенні став гравцем Лідса, повідомляє офіційний сайт клубу. Ювентус віддав 24-річного хавбека в оренду до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.

Дибала та інші зірки можуть отримати дискваліфікації через махінації Ювентуса

Маккенні був важливою частиною складу Ювентуса. Завдяки універсальності та працьовитості американець отримував багато ігрового часу. У цьому сезоні Вестон зіграв 15 матчів Серії А та 5 в Лізі чемпіонів, де відзначився двома голами.

Джессі Марш збирає в Лідсі знайомих гравців збірної США. Раніше за Маккенні до команди приєдналися Тайлер Адамс і Бренден Аронсон.