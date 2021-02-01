Ювентус відпустив Хедіру у Бундеслігу
1 лютого 19:52 - Читать на русском
Німецький півзахисник Самі Хедіра повернувся на батьківщину.
Самі Хедіра офіційно став гравцем Герти, повідомляє сайт берлінського клубу.
Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – LIVE
Деталі контракту між сторонами не розголошуються, 33-річний німець приєднався до нового колективу на правах вільного агента. Нагадаємо, з 2015-го Самі захищав кольори Ювентусу. Хавбек виступатиме у Герті під 25-м номером, після 19-ти турів Бундесліги Герта перебуває за крок до зони вильоту, розташувавшись на 15-й сходинці.
Хедіра вже знайомий з чемпіонатом Німеччини, у 2004-2010 роках він виступав за Штутгарт.
Суарес в режимі Мессі, фіаско Маліновського та ПСЖ, Зінченко оформив ювілей Пепа, новий-старий Челсі – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter