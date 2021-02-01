Самі Хедіра офіційно став гравцем Герти, повідомляє сайт берлінського клубу.

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Деталі контракту між сторонами не розголошуються, 33-річний німець приєднався до нового колективу на правах вільного агента. Нагадаємо, з 2015-го Самі захищав кольори Ювентусу. Хавбек виступатиме у Герті під 25-м номером, після 19-ти турів Бундесліги Герта перебуває за крок до зони вильоту, розташувавшись на 15-й сходинці.

Хедіра вже знайомий з чемпіонатом Німеччини, у 2004-2010 роках він виступав за Штутгарт.

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