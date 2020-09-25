Сьйон на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 19-річного оборонця. Transfermarkt інформує про оренду на один сезон.

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Упродовж сезону 2019/20 Власенко був гравцем основи у прімавері Ювентуса. Молодий центрбек провів 21 матч у всіх турнірах, відзначився одним голом. Його чинний контракт з "б'янконері" розрахований до літа 2023-го.

Додамо, що Власенко народився у Донецьку, однак ще в ранньому віці емігрував до Швейцарії, де й здобував футбольну освіту. Минулого літа Ювентус заплатив за таланта Лугано 1,8 млн євро.

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