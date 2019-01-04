Ювентус відмовився віддавати Мілану талановитого форварда

18-річний нападник Ювентуса Мойзе Кін не покине Турин.

Мілан надіслав Ювентусу запит на оренду 18-річного нападника Мойзе Кіна, повідомляє Calciomercato.

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Крім того, "россонері" прописали в угоду право викупу. Туринці відповіли негайною відмовою.

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі цінує талановитого випускника клубної академії та не збирається з ним прощатися.

До речі, зараз туринці ведуть переговори з агентом Кіна Міно Райолою стосовно продовження контракту з футболістом, який закінчується влітку 2020-го року.

У поточному сезоні Кін взяв участь лише в 1 матчі, результативними діями не відзначався.

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