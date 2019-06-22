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Ювентус відмовився від повернення Погба – винен Де Лігт і ще один потенційний новачок

14:07 320 Читать на русском
Ювентус відмовився від повернення Погба – винен Де Лігт і ще один потенційний новачок
Поль Погба / Reuters

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба не повернеться до туринського Ювентуса. Принаймні в літнє трансферне вікно.

Туринці виходять із боротьби за французького хавбека, повідомляє Daily Mail.

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Через близький затратний трансфер оборонця Аякса Маттейса Де Лігта "Стара синьйора" змушена економити. Ювентус не відмовляється від ідеї підсилити центр поля, але тепер розглядає бюджетніші, ніж Погба, варіанти. Потенційний новачок команди Мауріціо Саррі – інший француз, опальний півзахисник Адріен Рабйо. До Італії він може перебратися у статусі вільного агента.

Відзначимо, що Поль Погба прагне покинути Манчестер Юнайтед. Інший претендент на 26-річного хавбека – мадридський Реал.

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