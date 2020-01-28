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Ювентус відмовився від обміну гравцями з ПСЖ, – журналіст

20:30 214 Читать на русском
Ювентус відмовився від обміну гравцями з ПСЖ, – журналіст
Маттія Де Шільйо / Calciomercato

Ювентус та ПСЖ передумали здійснювати обмін своїми гравцями в поточне трансферне вікно.

Лайвен Курзава та Маттія Де Шільйо залишаться в ПСЖ та Ювентусі відповідно, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Раніше повідомлялося, що клуби погодили обмін гравцями, а ті, в свою чергу, домовилися з командами про умови особистих контрактів. Однак Ювентус в результаті передумав відпускати 27-річного Маттію Де Шільйо та вийшов з переговорів.

Нагадаємо, Курзава захищає кольори парижан з 2015 року. В поточному сезоні Ліги 1 Лайвен провів 11 матчів, в яких відзначився асистом. Натомість Де Шільйо провів лише 6 поєдинків у нинішньому розіграші Серії А.

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