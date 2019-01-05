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Ювентус відмовився від обміну Бенатія на Ремзі

23:00 68 Читать на русском
Ювентус відмовився від обміну Бенатія на Ремзі
Аарон Ремзі / reuters

Арсенал запропонував Ювентусу обмін, проте отримав відмову.

Керівництво "б'янконері" відмовилось від ідеї обміну оборонця Юве Мехді Бенатія на хавбека Арсенала Аарона Ремзі, стверджує Football Italia.

Бенатія сподівається покинути Ювентус вже взимку

За інформацією джерела, валлієць вже погодив деталі контракту з туринським клубом і влітку півзахисник перейде до Ювентуса безкоштовно.

Арсенал запропонував Ювентусу обміняти Ремзі на Бенатію вже цієї зими, однак отримав відмову.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку

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