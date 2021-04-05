Клуб не зміг задовольнити фінансові запити аргентинця та відкликав сою пропозицію щодо продовження контракту, стверджує Calcio Mercato.

Барселона та Ювентус обговорюють обмін зірковими форвардами

За інформацією видання, Ювентус пропонував Дибалі зарплату, яка зробила б його одним із 20-ти найвисокооплачуваніших гравців світу. Однак аналіз фінансової ситуації показав, що клуб не може дозволити собі такі витрати.

Не виключено, що влітку Дибала змінить клубну прописку. Адже Ювентус не хоче втрачати такий цінний актив безкоштовно – контракт Пауло чинний до червня 2022 року. В нинішньому сезоні аргентинець зіграв лише 11 матчів у Серії А, в яких забив 2 голи та зробив 2 асисти.

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