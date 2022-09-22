"Роберто поводився як справжній чоловік і професіонал. Ми виїхали з України лише після того, як відправили бразильців. Ми знайшли компроміс, який дав тренеру можливість рухатися далі.

"Я обрав Шахтар заради Ліги чемпіонів": Де Дзербі дав обіцянку українському народу після призначення в Брайтон

Нам було боляче, зокрема тому, що ми вірили у його футбольні ідеї. За кілька років Шахтар міг би зробити так багато у Європі. Втім, ми раді, що Де Дзербі приєднався до Брайтона. Італія знову втратила тренера з великим потенціалом.

Офіційного запиту не надходило. Я просто запропонував Де Дзербі Ювентусу, але потім з'явився Брайтон з важливим проектом. Туринці втратили чудову нагоду, адже саме зараз був хороший час запросити Роберто", – наводить слова Ніколіні Football Italia.

Ювентус у меншості сенсаційно поступився Монці, зазнавши першої поразки в чемпіонаті