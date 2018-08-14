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Ювентус відхилив пропозицію Реала щодо П'яніча

13:41 452 Читать на русском
Ювентус відхилив пропозицію Реала щодо П'яніча
Міралем П'яніч / ФК Ювентус

Міралем П'яніч не перейде в мадридський Реал. Ювентус відхилив пропозицію в 60 млн євро.

Ювентус не збирається продавати Міралема П'яніча в мадридський Реал. За інформацією AS, "стара синьйора" відхилила пропозицію "вершкових" у 60 млн євро.

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Також видання повідомляє, що боснієць швидше за все продовжить контракт з туринським клубом до 2021 року. Міралем перейшов у Юве влітку 2016 року з Роми.

Також у Реал активно сватають вихованця Барселони Тьягу Алькантару, який нині виступає за Баварію.

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Цього літа Ювентус встиг придбати у Мадрида головну зірку Кріштіану Роналду за 117 млн євро, а заробляє португалець в Італії 30 млн євро на рік.

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