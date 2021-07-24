Ліверпуль виходив на туринців з пропозицією у 100 млн євро за чемпіона Європи, стверджує La Repubblica.

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Ювентус відповів категоричною відмовою. К'єза повинен стати ключовим гравцем команди на довгі роки, і прихід Аллегрі не змінює статус хавбека. Раніше були чутки про 100 млн євро від Челсі, але туринці і тоді не прийняли щедру суму.

Додамо, що в минулому сезоні К'єза провів за Ювентус 46 матчів, відзначився 15 голами та 11 асистами. Цього літа півзахисник став одним з героїв збірної Італії на переможному Євро-2020.

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