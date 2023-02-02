Кубок Італії 2022/23, чвертьфінал

Ювентус – Лаціо – 1:0

Гол: Бремер, 44

Після зняття 15-ти очок у турнірній таблиці Серії А (і, можливо, це ще не все) Ювентус із головного переслідувача Наполі перетворився на середняка чемпіонату. Санкції психологічно вдарили по команді Аллегрі, яка після тривалої переможної серії не виграє вже у трьох матчах чемпіонату. Лаціо у Серії А йде третім, а нещодавно підопічні Саррі розтрощили Мілан з рахунком 4:0. Відповідно, команди підходили до чвертьфіналу Кубка у різному настрої.

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Перший тайм пройшов за певної переваги Ювентуса. У Лаціо можна згадати хіба що момент Дзакканьї, який обвідним ударом не влучив у дальній кут. У площину воріт туринців гості не пробили жодного разу, а от Юве ближче до кінця тайму додав і таки досяг свого на 44-й хвилині. Луїш Машиміану, який минулого року епічно дебютував у Серії А, провалився на виході, а Бремер випередив кіпера Лаціо і замкнув подачу Костіча. З мінімальною перевагою підопічних Аллегрі команди пішли на перерву.

На другий тайм вже не вийшов Іммобіле, який розчинився на полі в першій половині. Згодом Саррі випустив і Мілінковіча-Савіча, але це не допомогло римлянам створити господарям серйозні проблеми. Гол Бремера так і залишився єдиним.

Суперником Ювентуса за путівку у фінал Кубка стане Інтер, який пройшов Аталанту. В іншому півфіналі Кремонезе спробує створити ще одну сенсацію – аутсайдер Серії А раніше вибив Наполі та Рому, а тепер зустрінеться з Фіорентиною. Матчі відбудуться у квітні.