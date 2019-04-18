Ювентус веде перемовини з Конте

Антоніо Конте може змінити Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера Ювентуса.

Італійський спеціаліст вже провів попередні перемовини з босами туринської команди і може змінити Массіміліано Аллегрі на чолі "Старої синьйори", повідомляє Sky Sports.

Конте може очолити Баварію

Підставою для такого кроку став виліт Ювентуса в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від амстердамського Аякса.

Нагадаємо, що зацікавленість в послугах Конте проявляють одразу три італійські гранди (Інтер, Мілан, Рома), а також мюнхенська Баварія. Додамо, що Конте вже очолював Ювентус в період 2011-2014 років, розпочавши гегемонію туринців у Серії А.

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