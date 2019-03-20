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Ювентус веде перемовини щодо трансферу Аллє

00:10 148 Читать на русском
Ювентус веде перемовини щодо трансферу Аллє
Себастьян Аллє / Bild

Туринський Ювентус всерйоз зацікавлений у придбанні форварда Айнтрахта Себастьяна Аллє.

Виступ 24-річного форварда в поточному сезоні вразив керівництво туринців, і спортивний директор "б`янконеррі" Фабіо Паратічі вже почав переговори з приводу можливого трансферу, повідомляє Football Italia.

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Сума переходу оцінюється в 40 млн євро. Влітку 2017 року Айнтрахт заплатив за француза Утрехту сім мільйонів.

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У нинішньому сезоні Аллє забив 14 м'ячів в 26 матчах чемпіонату Німеччини. Більше нього забили тільки його одноклубник Лука Йовіч, хавбек дортмундської Боруссії Марко Ройс (по 15 голів) і нападник Баварії Роберт Левандовскі (18 голів).

Теги
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