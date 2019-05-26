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Ювентус в останньому матчі Аллегрі програв Сампдорії – відеоогляд поєдинку – 0:2

26 травня 22:09 192 Читать на русском
Ювентус в останньому матчі Аллегрі програв Сампдорії – відеоогляд поєдинку – 0:2
Сампдорія – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 38-го туру Серії А Сампдорія перемогла Ювентус. Дивіться відео голів матчу Сампдорія – Ювентус на "Футбол 24".

85’ Грегуар Дефрель
90+1’ Джанлука Капрарі
 
85’ Грегуар Дефрель
90+1’ Джанлука Капрарі

Обидва голи у звітному поєдинку були забиті наприкінці матчу. Грегуар Дефрель обігравши захисника пробив, але м’яч звалився з ноги (саме це дезорієнтувало захисників) і закотився у ворота. На першій доданій хвилині Джанлука Капрарі зі штрафного поцілив прямісінько у дев’ятку і встановив остаточний рахунок.

Ювентус без Роналду поступився Сампдорії, Торіно впевнено переміг Лаціо: 38-й тур Серії А, матчі неділі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Сампдорія - Ювентус Ювентус Ювентус Сампдорія Сампдорія Італія
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