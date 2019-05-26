Ювентус в останньому матчі Аллегрі програв Сампдорії – відеоогляд поєдинку – 0:2

Туреччина — 26 трав 710
-
Коркішко здолав Гладкого у битві за вихід в елітний дивізіон Туреччини
-
Динамо – Львів: важка перемога киян, дивний вихід "травмованого" Миколенка, Де Пена заслуговує на шансУкраїна — 26 трав 3144
-
Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, стали лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легендУкраїна — 26 трав 3471
-
Бойко не зіграє за збірну України проти Сербії та ЛюксембургуЗбірна України — 26 трав 1844
-
"Дій, змінюй, надихай": Динамо представило форму сезону 2019/20Україна — 26 трав 1856