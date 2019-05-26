Ювентус в останньому матчі Аллегрі програв Сампдорії – відеоогляд поєдинку – 0:2

У рамках 38-го туру Серії А Сампдорія перемогла Ювентус. Дивіться відео голів матчу Сампдорія – Ювентус на "Футбол 24".

Обидва голи у звітному поєдинку були забиті наприкінці матчу. Грегуар Дефрель обігравши захисника пробив, але м’яч звалився з ноги (саме це дезорієнтувало захисників) і закотився у ворота. На першій доданій хвилині Джанлука Капрарі зі штрафного поцілив прямісінько у дев’ятку і встановив остаточний рахунок.

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