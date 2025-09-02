Ювентус встиг до завершення трансферного вікна посилити свій склад нападником Лоїсом Опенда з РБ Лейпцига.

Туринці орендували нападника у Лейпцига за 3,3 мільйона євро, також передбачені бонуси на суму 800 тисяч євро. У разі досягнення певних спортивних цілей "б'янконері" викуплять бельгійця за 40,6 мільйона євро, розбивши платіж на чотири роки.

Опенда приєднався до Лейпцига у 2023 році, перейшовши з Ланса. Загалом за німецький клуб форвард відіграв у 93 матчах, забивши 41 гол та віддавши 18 асистів.

