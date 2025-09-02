Ювентус в останній день трансферного вікна знайшов нового форварда після зриву перемовин з ПСЖ
Форвард РБ Лейпциг Лоїс Опенда виступатиме у складі туриського Ювентуса.
Ювентус встиг до завершення трансферного вікна посилити свій склад нападником Лоїсом Опенда з РБ Лейпцига.
Ювентус підписав зірку Ліги 1 – Рома хотіла замінити ним Дибалу
Туринці орендували нападника у Лейпцига за 3,3 мільйона євро, також передбачені бонуси на суму 800 тисяч євро. У разі досягнення певних спортивних цілей "б'янконері" викуплять бельгійця за 40,6 мільйона євро, розбивши платіж на чотири роки.
Опенда приєднався до Лейпцига у 2023 році, перейшовши з Ланса. Загалом за німецький клуб форвард відіграв у 93 матчах, забивши 41 гол та віддавши 18 асистів.
