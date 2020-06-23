Ювентус узгодив з Барселоною умови трансферу Артура

Півзахисник Барселони Артур може найближчим часом приміряти футболку туринського клубу.

Ювентус уже домовився про трансфер з каталонським клубом. Барселона отримає за свого півзахисника 80 млн євро, повідомляє Sky Sports.

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Сам Артур ще не дав остаточної згоди на перехід. "Стара синьйора" планує переконати бразильця високою зарплатою (близько 5 млн на рік) та проектом. Мауріціо Саррі хоче побудувати навколо 23-річного гравця півзахист своєї команди, як це було з Жоржінью в Наполі і Челсі.

Нагадаємо, Артур перебрався у Барселону з бразильського Греміо влітку 2018 року за 31 млн євро. Відтоді хавбек провів за каталонський клуб 70 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 6 гольових передач.

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