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Ювентус узгодив термін угоди з Артуром, – журналіст

22:58 - Читать на русском
Ювентус узгодив термін угоди з Артуром, – журналіст
Артур / фото з відкритих джерел

Півзахисник Барселони Артур все ближчий до переходу в туринський Ювентус.

Артур вже підписав угоду з Ювентусом до 2025 року, стверджує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Як зазначає Goal, зарплата бразильського хавбека становитиме близько 5 млн євро, і ще близько 2 млн бонусами. Також повідомляється, що Міралем П'яніч успішно пройшов медогляд у Барселоні.

Нагадаємо, Ювентус та Барселона планують обміняти Артура на П'яніча. Бразилець обійдеться "Старій синьйорі" у 70 млн євро, а боснійський хавбек – близько 60 млн.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Артур Міралем Міралем П'яніч Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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