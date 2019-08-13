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Ювентус узгодив перехід захисника збірної Італії в Рому

18:33 330 Читать на русском
Ювентус узгодив перехід захисника збірної Італії в Рому
Даніеле Ругані / Getty Images

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані може змінити клуб у поточне міжсезоння.

Рома орендує Ругані на рік за 5 мільйонів євро із зобов'язанням викупу контракту за 25 мільйонів, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, клуби вже домовилися між собою, і тепер римляни узгоджують з 25-річним італійцем умови особистого контракту.

"Вовки" прагнуть підписати Ругані на заміну Костасу Маноласу, який перейшов у Наполі. Ювентус планує отримати за 24-річного оборонця щонайменше 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Ругані провів 15 матчів, в яких відзначився 2 голами.

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Даніеле Ругані Даніеле Ругані Ювентус Ювентус Рома Рома Італія
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