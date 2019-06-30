Ювентус узгодив перехід Де Лігта, – Tuttosport

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт стане гравцем Ювентуса. Туринці нарешті досягли згоди щодо умов трансферу.

Ювентус та Аякс узгодили перехід Маттейса Де Лігта. 19-річний центрбек обійдеться туринцям у 67 млн євро, а ще 13 млн Аякс може отримати в якості бонусів. Сам Де Лігт отримає п'ятирічний контракт із зарплатнею 8 млн євро за сезон. Ще 4 млн складуть різноманітні додаткові виплати, повідомляє Tuttosport.

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Офіційно про угоду може бути оголошено вже 1 липня. Ювентус виграв боротьбу за Де Лігта у Барселони, МЮ та ПСЖ, які також прагнули підписати капітана Аякса.

У сезоні 2018/19 Де Лігт провів у складі Аякса 55 матчів, відзначившись 7 голами та 4 гольовими передачами. Нагадаємо, амстердамці були за крок від виходу у фінал ЛЧ, але драматично поступились Тоттенхему.

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