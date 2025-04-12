Серія А, 32 тур

Венеція – Монца – 1:0

Гол: Філа, 72

Вилучення: Філа, 90+7 (Венеція)

Інтер – Кальярі – 3:1

Голи: Арнаутовіч, 13, Лаутаро, 26, Біссек, 56 – Пікколі, 48

Ювентус – Лечче – 2:1

Голи: Копмейнерс, 2, Їлдіз, 33 – Баскіротто, 87

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Венеція та Монца – дві найгірші команди Серії А і в очній зустрічі намагалися вирішити долю трьох очок, які дуже важливі у боротьбі за виживання. У першому таймі команди нічого особливого не створили. Після перерви малюнок гри майже не змінився, але Венеція зуміла реалізувати один зі своїх моментів. Філа отримав пас, перебуваючи на межі воротарського майданчика, і переправив м'яч у ворота. Венеція залишилася на 19 місці з 24 балами, а Монца посідає останню сходинку з 15 очками.

Інтер легко здолав Кальярі. У першому таймі гості лише двічі зуміли пробити по воротах суперника. "Нерадзуррі", користуючись перевагою, легко забили два м'ячі. Спочатку Арнаутовіч класно пробив, вдало розпорядившись передачею Аугусто, а потім Марко асистував Лаутаро. До слова, Мартінес оформив свій 20 гол за Інтер у всіх турнірах.

По перерві Кальярі відіграв один гол. Пікколі класно замкнув головою навіс у штрафний майданчик. Третій гол Інтера прийшов зі стандарту. Дімарко подав кутовий, а Біссек вдало пробив. Завдяки перемозі "нерадзуррі" збільшили відрив від Наполі до шести очок. Кальярі залишився на 15 сходині з 30 балами.

Ювентус обіграв без проблем Лечче. Туринцям вдалося забити швидкий гол. Тюрам віддав м'яч Влаховічу, а серб вивів на ударну позицію Копмейнерса, який переграв голкіпера. Другий гол також розпочав син чемпіона світу Ліліана Тюрама. Хефрен обігрався з Їлдізом, м'яч опинився у Душана, який асистував турецькому нападнику. У другому таймі Ювентус грав на утримання рахунку, тому не поспішав в атаці. Це призвело до того, що Лечче зумів відіграти один м'яч. Навіс зі штрафного замкнув Баскіротто на 87 хвилині. Перемога дозволила туринцям піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці.

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