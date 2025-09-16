Ювентус і Борусія зіграли між собою два абсолютно протилежних тайми. У першій 45-хвилинці обидві команди не створили жодного гольового моменту, зате відразу після перерви розбудили всіх уболівальників, які встигли заснути.

Першою "прокинулася" Борусія: Байєр з гострого кута пробив у штангу, а Гірасі не зміг проштовхнути м'яч повз Ді Грегоріо, перебуваючи у відмінній позиції в чужому штрафному майданчику. А ось Адейемі своїм шансом скористався – Карім завдав чудового удару з середньої дистанції.

Варто було Ювентусу зрівняти рахунок (Їлдіз зробив це, майже перебуваючи в статиці), як Нмеча відразу ж забив другий гостьовий гол – і знову з-за меж штрафного майданчика! Цього разу рятувати становище господарів випало Влаховічу, який незадовго до цього вийшов на заміну. Серб отримав пас на хід і скористався швидкістю, щоб піти від Антона і забити в дальній нижній кут.

Однак не дарма "Стара синьйора" в другому таймі нагадувала потопаючого з гирею на нозі. Варто було команді Тудора зробити ковток свіжого повітря, як вона все одно йшла на дно. Третій гол Дортмунда став комплексом помилок: Тюрам, відібравши м'яч у Коуту, знову подарував його супернику. Екс-партнер Віктора Циганкова по Жироні вбіг на правий напівфланг штрафного майданчика – і пробив знизу під ближню штангу. Чесно кажучи, Ді Грегоріо міг би зіграти краще...

Борусія перейшла на контратаки, і за підсумками однієї з них заробила пенальті – Келлі руками заблокував удар Гірасі. Бенсебаїні довго випрошував у Серу право виконання вироку – і таки випросив. А потім розвів м'яч і воротаря по різних кутах. Проте це ще не був кінець.

Спочатку Влаховіч відквитав один м'яч після передачі Калюлю з правого фланга з-під Рюерсона, а потім Душан – на 90+6-й хвилині – сам асистував на Келлі. Захисник забив Інтеру, і тепер от забив ще й Дортмунду.

Перед цим матчем Ігор Тудор відзначав, що, незважаючи на перемогу над Інтером (4:3), деякі гравці Юве перебувають не в оптимальній формі. "4:3 чи 1:0? Я обираю 3:0", – зазначав хорватський тренер. Поки що в нього проблеми усюди: форвард, який оформлює 2 голи + асист, виходить лишень на заміну, тоді як в обороні у Юве повна катастрофа.

Проте команді вдалося позбутися гирі та винирнути з води.

