В рамках 5-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 5-й тур

Спеція – Ювентус – 2:3

Голи: Гаясі, 33, Антіст, 49 – Кін, 28, К'єза, 66, Де Лігт, 72

Салернітана – Верона – 2:2

Голи: Гондо, 45+2, Кулібалі, 76 – Калініч, 7, 30

Кальярі – Емполі – початок о 21:45

Мілан – Венеція – початок о 21:45

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Ювентус, який ще не виграв жодного матчу у чемпіонаті та перебуває у зоні вильоту, на виїзді зустрічався зі Спецією. На 28-й "б'янконері" відкрили рахунок завдяки зусиллям Кіна та Рабйо. Однак, довго їхня перевага не протрималась – вже на 33-й рівновагу відновив Гаясі.

Після перерви гравці Спеції вирвались уперед – Антіст на швидкості увірвався у штрафний майданчик та потужно вистрілив у лівий кут воріт. Підопічні Аллегрі одразу кинулись в атаку, і на 66-й рахунок знову зрівнявся – відзначився К'єза, якому асистував свіжий Мората. Це надихнуло гостей і вже на 72-й ще один поклав де Лігт – 2:3. Запекла боротьба продовжувалась до останніх хвилин матчу, але більше голів не забивали. У підсумку – важка перемога Ювентуса, перша у цьому чемпіонаті.

Салернітана у рідних стінах приймала Верону. Ще до 30-ї хвилини гості зуміли оформити собі комфортну перевагу у рахунку – дублем відзначився Калініч. Господарі відчайдушно намагались відквитати хоча б один м'яч, і у компенсований час таки зуміли це зробити – гол у роздягальну забив Гондо.

У другому таймі гольова засуха тривала аж до 76-ї хвилини, коли рахунок зрівняв Кулібалі. Після цього гра продовжилась на рівних, і, зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

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