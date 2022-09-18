У неділю у 7-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 7-й тур

Кремонезе – Лаціо – 0:4

Голи: Іммобіле, 7, 21 (п.), Мілінковіч-Савіч, 45+2, Родрігес, 79

Монца – Ювентус – 1:0

Гол: Гютк'єр, 74

Вилучення: Ді Марія, 40 (Ювентус, червона картка)

Фіорентина – Верона – 2:0

Голи: Іконе, 13, Гонсалес, 90

Нереалізований пенальті: Бірагі, 26 (Фіорентина)

Інтер без шансів програв Удінезе – фріульці очолили Серію А, Індзагі у стилі Кварцяного підкреслив провал

Кремонезе без шансів програв Лаціо. Після нищівної поразки від данського Мітьюлланда (1:5) у Лізі Європи підопічним Мауріціо Саррі кров з носа треба було відбілювати свою репутацію. Під руку потрапив невдаха Серії А, якому ще до перерви римляни відвантажили три голи: дубль оформив Іммобіле (з гри і з пенальті), а ще один гол на совісті Мілінковіча-Савіча. Наприкінці матчу Чіро записав до свого активу ще й гольову передачу на Педро Родрігеса, який довершив розгром Кремонезе.

Ювентус, який ніяк не може розігнатися на повну, мав усі шанси покращити очковий доробок у матчі з Монцою. Відвертий аутсайдер турнірної таблиці у першому таймі зберіг свої ворота сухими і навіть трохи переважав суперника. За 5 хвилин до перерви Ді Марія сфолив і заробив вилучення, залишивши свою команду у меншості.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Монца шокувала суперника несподіваним голом: Чуррія навісив у штрафний, а Гютк'єр випередив захисника і проштовхнув м'яч у сітку. Найгірша команда Серії А могла забити ще, але обмежилась одним голом, який дозволив їй святкувати першу перемогу в сезоні і завдати першої поразки Ювентусу.

У ще одному матчі Фіорентина здолала Верону. Іконе ще до перерви вивів господарів вперед, а згодом Бірагі запоров розкішний момент подвоїти. Коппола отримав "гірчичник" за затримку суперника, а арбітр вказав на позначку. На жаль Крістіано не зміг переграти Монтіпо, який вгадав напрямок польоту м'яча. На останній хвилині основного часу Гонсалес зняв всі питання щодо переможця і вивів "фіалок" на десяту сходинку турнірної таблиці.

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