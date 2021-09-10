Ювентус у фірмовому стилі зібрався поцупити Дембеле
12:42 - Читать на русском
Нападник іспанської Барселони Усман Дембеле став варіантом підсилення атакувальної лінії для туринського Ювентуса.
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Дембеле має чинний до літа 2022-го контракт із Барсою. Перемовини щодо продовження співпраці наразі успіхом не увінчалися. Юве сподівається реалізувати можливість підписання француза вільним агентом наступного літа.
До слова, в минулому сезоні Усман Дембеле провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
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