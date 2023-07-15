Український голкіпер Руха Олександр Харечко зацікавив Ювентус, повідомляє Sport.ua.

Мілан готувався викласти за хавбека Руха мільйон євро – відомо, чому зірвався трансфер

16-річний воротар вразив скаутів туринців під час товариського турніру в Італії LAZIO CUP, який відбувся минулої весни. Рух тоді зумів дійти до півфіналу і завоювати бронзу.

За інформацією джерела, наразі ведуться перемовини між клубами. Розглядаються різні варіанти, у тому числі розділення прав на воротаря: Харечко переїде до Італії, але 50 відсотків прав на нього належатиме Руху. Такий трансфер може мати іміджеву складову для львівської команди.

Зазначається, що Ювентус тримає на олівці ще декількох гравців з Академії Руха, але предметно цікавиться лише Харечком.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про інтерес італійських грандів до ще двох гравців Руха: Богданом Слюбиком цікавився Лаціо, а трансфер Марка Сапуги в Мілан зірвала прикра травма.

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