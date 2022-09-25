Вінгер Марко Асенсіо за менш ніж рік до завершення контракту з мадридцями потрапив на радари кількох топ-клубів Європи.

Окрім Барселони, у послугах 26-річного іспанця зацікавлені ще італійські Ювентус та Мілан, повідомляє Mundo Deportivo.

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Туринці уважно стежать за ситуацією з контрактом Асенсіо, який завершиться влітку. Сторони не планують його продовжувати, тож можливість підписати досвідчену зірку абсолютно безкоштовно приваблює багатьох. Ідентичні наміри мають міланці.

У поточному сезоні Карло Анчелотті майже не дає шансів Марко. Вихованець Мальорки провів лишень 47 хвилин у 4 матчах, але встиг забити один м'яч.

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