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Ювентус та Манчестер Юнайтед позмагаються за бомбардира з АПЛ

15:48 127 Читать на русском
Ювентус та Манчестер Юнайтед позмагаються за бомбардира з АПЛ
Рауль Хіменес / Getty Images

Вулверхемптон готовий продати Рауля Хіменеса, на якого претендують європейські гранди.

Форвард "вулвз" може перебратися в Серію А. У послугах Хіменеса зацікавлений Ювентус, конкуренцію якому складає і Манчестер Юнайтед. Вулверхемптон не проти відпустити 29-річного мексиканця через серйозну фінансову кризу, інформує The Times.

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Контракт Хіменеса розрахований до літа 2023 року. Він забив 26 голів в АПЛ у 67 поєдинках.

Мексиканець виступає за Вулверхемптон з 2018 року, перейшовши з Бенфіки на правах оренди. Минулого літа "вовки" виклали за нього 38 млн євро – рекордний трансфер в історії клубу. В поточному сезоні Хіменес забив 22 голи у 44 матчах, а команда посідає 6 місце в чемпіонаті Англії.

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