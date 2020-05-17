Ювентус та Манчестер Юнайтед позмагаються за бомбардира з АПЛ

Вулверхемптон готовий продати Рауля Хіменеса, на якого претендують європейські гранди.

Форвард "вулвз" може перебратися в Серію А. У послугах Хіменеса зацікавлений Ювентус, конкуренцію якому складає і Манчестер Юнайтед. Вулверхемптон не проти відпустити 29-річного мексиканця через серйозну фінансову кризу, інформує The Times.

Вулверхемптон готовий побити трансферний рекорд заради зірки Бенфіки – Манчестер Юнайтед теж полює на форварда

Контракт Хіменеса розрахований до літа 2023 року. Він забив 26 голів в АПЛ у 67 поєдинках.

Мексиканець виступає за Вулверхемптон з 2018 року, перейшовши з Бенфіки на правах оренди. Минулого літа "вовки" виклали за нього 38 млн євро – рекордний трансфер в історії клубу. В поточному сезоні Хіменес забив 22 голи у 44 матчах, а команда посідає 6 місце в чемпіонаті Англії.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені