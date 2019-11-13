Ювентус та Інтер претендують на Флоренці

Італія — 20:01 103
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"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів
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Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в НімеччиніЗбірна України — 19:14 791
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і ЯрмоленкаОвертайм — 17:00 4191
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Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 16:30 6002
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Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаТовариські матчі — 16:00 1238