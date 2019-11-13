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Ювентус та Інтер претендують на Флоренці

19:54 48 Читать на русском
Ювентус та Інтер претендують на Флоренці
Алессандро Флоренці / Фото з відкритих джерел

Капітан Роми Алессандро Флоренці вже взимку може змінити клуб.

Туринський Ювентус зацікавився капітаном римської Роми Алессандро Флоренці, повідомляє Calciomercato. Окрім "б’янконері" на 28-річного гравця також претендують Сампдорія, Інтер та Кальярі, однак саме "стара синьйора" є фаворитом на підписання італійця у зимове трансферне вікно.

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Нагадаємо, Флоренці – вихованець Роми, його контракт зі столичним клубом розрахований до червня 2023 року. У поточному сезоні півзахисник провів за римлян дев'ять матчів у всіх турнірах.

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Італія Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці Інтер Інтер Ювентус Ювентус Рома Рома
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