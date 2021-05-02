"Вітаємо Інтер з перемогою в Серії А сезону 2020/21", – йдеться у твіттері Ювентуса. "Хороша робота, Стівене. Радий за тебе, пишаюся, що я твій заклятий суперник на полі і друг поза ним. Ми ще повернемося", – звернувся президент туринців Андреа Аньєллі до власника Інтера Стівена Чжана.

Інтер достроково став чемпіоном Італії – гегемонія Ювентуса тривала 9 років

Напередодні "нерадзуррі" здолали Кротоне (2:0) та відірвалися від бергамасків на 14 очок. Аталанта зобов'язана була перемагати "нероверді", але завершила поєдинок бойовим миром (1:1).

До слова, цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10. Натомість останні 9 Скудетто здобув туринський Ювентус.

"Серце команди – в обороні". Правила життя Еленіо Еррери – суперечливого місіонера катеначчо і творця Великого Інтера