Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт туринців.

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Гравець перебуває на самоізоляції згідно з медичним протоколом. Варто відзначити, що нещодавно наставник Юве Андреа Пірло втратив через коронавірус хавбека Хуана Куадрадо та оборонця Алекса Сандро.

У нинішньому сезоні Серії А де Лігт провів 9 матчів. Після 16-ти турів Ювентус з грою у запасі розташувався на 4-й сходинці, відстаючи від Мілана на 4 очки.

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