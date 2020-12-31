Ювентус стильним відео попрощався з Манджукічем та пригадав космічний гол у ворота Реала у фіналі ЛЧ

Хорватський форвард Маріо Манджукіч залишив вагомий слід в історії туринського клубу.

Ювентус на офіційному сайті презентував відеоролик, де коротко продемонстрував увесь шлях Маріо Манджукіча в італійському гранді.

Манджукіч офіційно покинув Ювентус і підписав контракт з катарським клубом

Зокрема, "Стара синьйора" виділила шедевр хорвата у фіналі Ліги чемпіонів 2016/17 проти Реала, який не зміг врятувати команду Маріо від поразки (1:4).

Нагадаємо, Маріо перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти. Нещодавно нападник підписав контракт з катарським Аль-Духайлем.

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