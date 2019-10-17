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Ювентус стежить за оборонцем Аякса, – ЗМІ

13:27 268 Читать на русском
Ювентус стежить за оборонцем Аякса, – ЗМІ
Джоел Велтман / ФК Аякс

Оборонець амстердамського Аякса та збірної Нідерландів Джоел Велтман потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" уважно слідкує за виступами правого бека амстердамців, повідомляє Tuttosport.

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Туринці прагнуть підсилити фланг оборони й розглядають варіант із підписанням Велтмана. Нині позицію правого оборонця Юве закриває номінальний правий вінгер Хуан Куадрадо. Натомість Даніло та Маттія Де Шільйо вилетіли через травми, тому нідерландець може стати довгостроковим вирішенням проблеми.

До слова, на Джоела Велтмана також претендують Рома та Аталанта. Альтернативи для Ювентуса – Томас Меньє, Ашраф Хакімі та Дензел Думфріс.

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