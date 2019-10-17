Ювентус стежить за оборонцем Аякса, – ЗМІ

Італія — 12:23 5174
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Маліновський підкорив УЄФА, але став небезпекою для Гасперіні – українець матиме шанс в Аталанті після тріумфу у збірній
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"Ветерани АТО сказали: "Або Суркіс звідси піде, або ми": між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на НСК ОлімпійськийЄвро-2020 — 16 жовт 32750
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"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до РоналдуЄвро-2020 — 16 жовт 15860
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЄвро-2020 — 16 жовт 9027
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Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІУкраїна — 16 жовт 13159