Ювентус став головним претендентом на Ремзі, – Ді Марціо

Туринський Ювентус увімкнувся у боротьбу за півзахисника лондонського Арсенала Аарона Ремзі, який налаштований покинути Емірейтс у 2019 році.

Валлієць може переїхати до Турина. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Ювентус – Рома: перемога туринців з нюансом, Кріштіану Роналду змінює професію, а Робін Ольсен – герой

За його інформацією, Ремзі також зацікавив ПСЖ, але сам хавбек не має бажання переходити до французької Ліги 1 і хотів би продовжити кар'єру в Італії. Цього тижня стало відомо, що міланський Інтер усно домовився з Ремзі про контракт, але "нерадзуррі" та гравець не змогли дійти згоди щодо зарплати.

Натомість Юве готовий виконати всі фінансові вимоги Ремзі, контракт якого з Арсеналом завершує дію влітку 2019 року. У нинішньому сезоні Аарон провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч та віддав 6 результативних передач.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?