toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ ЮВЕНТУС - РОМА

Ювентус став головним претендентом на Ремзі, – Ді Марціо

14:21 109 Читать на русском
Ювентус став головним претендентом на Ремзі, – Ді Марціо
Аарон Ремзі / Reuters

Туринський Ювентус увімкнувся у боротьбу за півзахисника лондонського Арсенала Аарона Ремзі, який налаштований покинути Емірейтс у 2019 році.

Валлієць може переїхати до Турина. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Ювентус – Рома: перемога туринців з нюансом, Кріштіану Роналду змінює професію, а Робін Ольсен – герой

За його інформацією, Ремзі також зацікавив ПСЖ, але сам хавбек не має бажання переходити до французької Ліги 1 і хотів би продовжити кар'єру в Італії. Цього тижня стало відомо, що міланський Інтер усно домовився з Ремзі про контракт, але "нерадзуррі" та гравець не змогли дійти згоди щодо зарплати.

Натомість Юве готовий виконати всі фінансові вимоги Ремзі, контракт якого з Арсеналом завершує дію влітку 2019 року. У нинішньому сезоні Аарон провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч та віддав 6 результативних передач.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Евертон
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук