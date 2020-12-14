Ювентус спростував заяву Дибали про відсутність нового контракту
Президент Ювентуса Андреа Аньєллі відповів на заяву Пауло Дибали, що туринці не пропонували йому новий контракт.
"Я чув заяву, це частина моєї роботи. Те, що він забив гол, хороша новина. У Пауло був непростий період після коронавірусу. Мені було приємно чути його слова любові до Ювентуса. Ми бачимо його капітаном в майбутньому.
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Знаю, що йому зроблена пропозиція, яке підніме його в топ-20 найбільш високооплачуваних гравців в Європі. Ми чекаємо на відповідь. Але найголовніше – відповіді на поле. Ми всі хочемо, щоб він став одним з топ-5 футболістів. Він поки ще не там і розуміє це", – сказав Аньєллі Tuttosport.
Чинний контракт Пауло з Юве розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 7 матчів, в яких відзначився голом.
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