"Я чув заяву, це частина моєї роботи. Те, що він забив гол, хороша новина. У Пауло був непростий період після коронавірусу. Мені було приємно чути його слова любові до Ювентуса. Ми бачимо його капітаном в майбутньому.

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Знаю, що йому зроблена пропозиція, яке підніме його в топ-20 найбільш високооплачуваних гравців в Європі. Ми чекаємо на відповідь. Але найголовніше – відповіді на поле. Ми всі хочемо, щоб він став одним з топ-5 футболістів. Він поки ще не там і розуміє це", – сказав Аньєллі Tuttosport.

Чинний контракт Пауло з Юве розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 7 матчів, в яких відзначився голом.

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