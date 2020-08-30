Новоспечений наставник туринців Андреа Пірло вимагає у керівництва Юве повернути Мойзе Кіна до табору чинного чемпіона Італії, повідомляє Juvefc.com.

Кавані відмовився перейти в Ювентус – трансфер зірвав інший гранд

За 20-річного нападника Ювентус може віддати Евертону хавбека Аарона Ремзі. "Іриски" не в захваті від такого обміну, адже вони не можуть дозволити собі виплачувати високу зарплату валлійця.

Нагадаємо, лише влітку 2019-го Евертон придбав Мойзе у Юве за 28 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Кін провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо