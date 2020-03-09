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Ювентус склав зірковий шорт-лист з кандидатів на заміну Ігуаїна

17:18 912 Читать на русском
Ювентус склав зірковий шорт-лист з кандидатів на заміну Ігуаїна
Гонсало Ігуаїн та Мауро Ікарді / Фото FedeNerazzurra

Ювентус влітку готовий витратитись для підписання нового форварда.

У таборі "нерадзуррі" вирішили підшукати гідну заміну Гонсало Ігуаїну, який влітку покине туринців, повідомляє Tuttosport.

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До списку "Старої Синьйори" увійшли: форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер, представник Манчестер Сіті Габріел Жезус, а також нападник Інтера Мауро Ікраді, який наразі захищає кольори ПСЖ на правах оренди.

У нинішньому сезоні Серії А 32-річний Ігуаїн провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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