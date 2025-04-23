Чемпіонат Італії. Серія А, 33 тур

Дженоа – Лаціо – 0:2

Голи: Кастельянос, 32, Діа, 65

На 22-й хвилині вилучений Отоа (Дженоа), а на 72-й Белах'ян (Лаціо)

Кальярі – Фіорентина – 1:2

Голи: Пікколі, 7 – Госенс, 36, Бельтран, 48

Парма – Ювентус – 1:0

Гол: Пеллегріно, 45+1

Торіно – Удінезе – 2:0

Голи: Адамс, 39, Дембеле, 85

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Чималою інтригою пахло в зустрічах трьох претендентів на ЛЧ проти трьох клубів, які ще не гарантували собі елітної прописки на наступний сезон. Найбільш впевнено гру провадив Лаціо, якому дуже посприяло швидке вилучення Себастьяна Отоа. Залишившись у меншості, Дженоа без Маліновського (українець знову пропускав поєдинок через пошкодження), дозволила гостям відкрити рахунок, а після перерви закріпити перевагу. Склади вирівнялись лише під завісу гри, коли свіжий Белах'ян одразу на другій хвилині після виходу на заміну отримав пряму червону. Це не завадило "орлам" довести справу до перемоги.

Тренери змінюються, а Ювентус ніяк не може впоратися з Пармою. У першому колі "Синьйора" під керівництвом Тьягу Мотти розписала домашні 2:2 із борцем за виживання. Натомість Тудор взагалі програв "хрестоносцям". Єдиний гол Парма забила перед самісінькою перервою. Перемога дозволила пармезанцям перервати серію із п'яти нічиїх поспіль і стала першою за останні два місяці. А Юве на рівному місці дарує шанс конкурентам у боротьбі за ЛЧ.

Вигоду з невдачі туринців отримав не лише Лаціо, а й Фіорентина, яка здобула вольову перемогу над Кальярі і скоротила відставання від "б'янконері" до трьох очок. У ще одному поєдинку вечора зустрічалися середняки, які набрали по 40 балів. Тепер, забивши два сухі м'ячі, Торіно відірвався від Удінезе на три пункти. Для фріульців це п'ята поразка поспіль.

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