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Ювентус розпочав переговори з Райолою щодо трансферу Холанда

10:38 83 Читать на русском
Ювентус розпочав переговори з Райолою щодо трансферу Холанда
Ерлінг Холанд / Getty images

Норвезький нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд має всі шанси наступний сезон розпочати в іншій команді.

В запрошенні 19-річного форварда зацікавлений туринський Ювентус, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, "б'янконері" вже провели попередні переговори з Міно Райолою, який представляє інтереси гравця. Очікується, що Ювентус планує скористатися хорошими стосунками з відомим агентом, який минулого літа привіз у Турин Маттейса Де Лігта.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – юний бомбардир Зальцбурга встиг наколотити у ворота суперників 7 голів у чотирьох стартових турах.

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