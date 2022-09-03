Черговий тур Серії А у суботу відкривав поєдинок між Фіорентиною та Ювентусом. Після поразки від Удінезе Вінченцо Італьяно перетасував стартовий склад флорентійців, зробивши одразу 5 замін.

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На жаль, це не допомогло команді на старті поєдинку – "фіалки" пропустили вже на 9-й хвилині. Куадрадо зряче навісив з правого флангу з самої лінії, Костіч з льоту замикав, а Мілік, який перебував перед голкіпером, різко підставив ногу і дезорієнтувавши кіпера, забив другий гол після переходу в Юве.

В середині тайму Додо ледь не зрівняв – його постріл у дев'ятку потягнув Перін, який став основним після травми Щенсни у минулому турі. За трохи квола атака туринців була перехоплена, Соттіль віддав чудову діагональ на Куаме між Паредесом і Куадрадро і Крістіан прошив Маттіа, записавши собі у актив перше взяття воріт у сезоні.

Гол завів господарів і вони на якийсь час затисли Ювентус біля своїх ворів. Наприкінці тайму Соттіль прострілював з лівого флангу і влучив у руку захиснику Ювентуса. Арбітр призначив пенальті, який... не реалізував Йовіч. Лука пробив у кут, Перін вгадав напрямок, зачепив снаряд, той вдарився об стійку і вилетів у поле.

По перерві господарі майже вдвічі переважали суперника у володінні м'ячем. Аллегрі спробував розворушити команду, замінивши винуватця гола Ді Марію і випустивши Кіна і Міретті. Однак, на хід на гри це практично не вплинуло – його підопічні не змогли завдати жодного удару у другому таймі. На останніх хвилинах Амрабат наважився на дальній постріл – Перін у божевільному стрибку потягнув сферу з-під поперечини, знову врятувавши туринців.

Нічия принесла Ювентусу 9 очок і четверту сходинку турнірної таблиці, Фіорентина з шістьма балами десята.

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