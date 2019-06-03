Ювентус націлився на підписання Тріпп'єра

Захисник Тоттенхема Кіран Тріпп'єр може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Ювентус має серйозний намір придбати Кірана Тріпп'єра, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, туринський колектив бачить у 28-річному футболістові заміну Жоау Канселу. Про потенційну суму трансферу поки не повідомляється. Додамо, що Канселу всерйоз зацікавив Манчестер Сіті і може змінити команду вже цього літа.

У цьому сезоні Тріпп'єр провів 37 поєдинків у футболці "шпор", відзначившись одним голом і п'ятьма асистами.

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