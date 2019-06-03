Ювентус націлився на підписання Тріпп'єра

Овертайм — 23:00 2232
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"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника
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Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренеромУкраїна — 18:06 10652
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Динамо офіційно підписало КадіріУкраїна — 17:20 6448
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Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"Збірна України — 15:55 12161
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Циганков, Мораєс, Вільх'ямссон і ще 5 виконавців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛУкраїна — 14:02 729