Туринці готові відпустити Алекса Сандро в Лондон, а в зворотньому напрямку вирушить Емерсон Пальмієрі, повідомляє Сalciomercatо.

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Ювентус планує оформити кілька трансферів до 30 червня, коли буде підбиватися фінансовий звіт за сезон. "Бьянконері" відчайдушно намагаються економити, тому клуб можуть покинути навіть ключові гравці. Сандро є одним з лідерів команди, проте зарплатня у 6 млн євро на рік (без податків) непокоїть керівництво. Апетити Емерсона скромніші, крім того, він добре знає Серію А за виступами у Ромі.

Додамо, що в поточному сезоні Сандро провів 26 матчів, відзначився 2 асистами. Статистика лівого захисника Челсі – всього 14 матчів і один гол.

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