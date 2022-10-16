"Є лише 4 клуби, якими досі володіють родини: це Удінезе, Аталанта, Лаціо та Наполі. Я підтримую такий тип власності, оскільки транснаціональні корпорації мають лише комерційні інтереси.

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Ви ж втрачаєте радість від футболу, пристрасть і любов до цього спорту. Ці фонди працюють за алгоритмами, їм байдужа історія клубу чи міста. Я фанат "старої школи". Це мій 15-й рік у Лаціо, мені пощастило працювати з клубом, який має доброчесний підхід до фінансів.

Сьогодні є такі клуби, як Ювентус, Рома, Мілан та Інтер, які технічно є банкрутами, але їх утримують при житті, тому що вони потрібні системі. Важливо, щоб у нас було більше клубів, чиї проєкти націлені на довгострокову перспективу", – цитує Таре Football Italia.

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