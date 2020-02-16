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Ювентус ризикує втратити П'яніча на битву з Інтером та перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

16 лютого 23:04 170 Читать на русском
Ювентус ризикує втратити П'яніча на битву з Інтером та перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Міралем П'яніч / AP

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч зазнав пошкодження у матчі проти Брешії (2:0).

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флоріан Айє 37’
37’ Флоріан Айє
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

Боснійця довелося міняти на Аарона Ремзі у другому таймі поєдинку.

Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

П'яніч був вимушений покинути поле через проблеми з привідним м'язом стегна, інформує Calciomercato. Детальне обстеження заплановане пізніше, Ювентус ризикує втратити хавбека на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона (26 лютого) та битву лідерів Серії А з Інтером (1 березня).

До слова, П'яніч провів 28 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

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Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Брешія Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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