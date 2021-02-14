Ювентус підходить із кількома втратами до поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Хуан Куадрадо не зміг завершити вчорашній матч проти Наполі через м'язову травму, через що може не зіграти у поєдинку із Порту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Окрім колумбійця, який сьогодні, 14 лютого, має пройти медогляд, зустріч ризикують пропустити Аарон Ремзі, Артур та Пауло Дибала.

До слова, Ювентус зустрінеться з Порту вже 17-го лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

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