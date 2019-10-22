Ювентус, ПСЖ, Реал та інші, – Венгер зізнався, які пропозиції йому довелось відхилити

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер вразив своєю відданістю лондонському клубу.

"Свого часу в Арсеналі я прийняв рішення будувати стадіон, без цього розвиток клубу був неможливим. Будівництво спровокувало за собою кредити, відповідно продаж найкращих гравців.

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Це інша робота, яка вже не є тренерською, а менеджерська, але вона анітрохи не менш цікава. Банки тоді зажадали, щоб я оновив з клубом контракт як мінімум на 5 років, що я і зробив. За ці роки мене запрошували в Реал – я відмовив двічі, в Ювентус, в ПСЖ, в збірні Англії і Франції, але я залишався вірним Арсеналу, в цьому була моя відповідальність, так було правильно", – цитує Венгера meduza.

Нагадаємо, 70-річний Арсен Венгер очолював Арсенал з 1996 до 2018 року. Із "канонірами" французький фахівець здобув 17 трофеїв, серед яких 3 чемпіонські титули АПЛ.

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