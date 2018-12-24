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Ювентус провів найбільше "сухих" матчів за 2018 рік серед команд з топ-5 ліг

19:57 0 Читать на русском
Ювентус провів найбільше "сухих" матчів за 2018 рік серед команд з топ-5 ліг
Войцех Щенсни / Соцмережі

Туринський Ювентус підтверджує реноме команди, яка найкраще захищається.

У цьому календарному році Ювентус залишив свої ворота сухими у чемпіонаті Італії 22 рази, це більше, ніж у будь-якої команди з топ-5 чемпіонатів Європи.

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21 раз у матчах чемпіонату Іспанії не пропускав Атлетіко, по 19 разів залишили ворота у недоторканності ПСЖ та Ліверпуль, а також 18 разів Наполі, повідомляє Opta.

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Нагадаємо, наразі Ювентус залишається однією з трьох команд у топ-5 чемпіонатах, які ще не програвали у першості.

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Ювентус Ювентус Італія
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