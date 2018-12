Ювентус провів найбільше "сухих" матчів за 2018 рік серед команд з топ-5 ліг

Туринський Ювентус підтверджує реноме команди, яка найкраще захищається.

У цьому календарному році Ювентус залишив свої ворота сухими у чемпіонаті Італії 22 рази, це більше, ніж у будь-якої команди з топ-5 чемпіонатів Європи.

Ювентус став головним претендентом на Ремзі, – Ді Марціо

21 раз у матчах чемпіонату Іспанії не пропускав Атлетіко, по 19 разів залишили ворота у недоторканності ПСЖ та Ліверпуль, а також 18 разів Наполі, повідомляє Opta.

Ювентус встановив черговий унікальний рекорд Серії А

Нагадаємо, наразі Ювентус залишається однією з трьох команд у топ-5 чемпіонатах, які ще не програвали у першості.

22 - Juventus have made 22 clean sheets in 2018, more than any other team in the Top-5 European Leagues in the period. Army. pic.twitter.com/qxOKkeuh2T