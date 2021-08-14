Ювентус готує новий контракт для Дибали до 2025 року, інформує La Gazzetta dello Sport. Базова зарплата аргентинця складе 8-8,5 млн євро на рік, а потенційні бонуси можуть збільшити суму до 10 млн.

Сторони мають зустрітися для переговорів цього вікенду. Однак Дибала не погоджується на умови "б'янконері". Представники Пауло вимагатимуть контракт до 2026 року та збільшення базової зарплати до 10 млн без врахування бонусів.

Дибала виступає за Ювентус з 2015-го. Чинний контракт аргентинця завершується наступного літа. Массіміліано Аллегрі бачить Пауло центральною фігурою в проєкті та поставив перед клубом умову перепідписати його.

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