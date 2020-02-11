Ювентус продовжив контракт зі Щенсни

Польський голкіпер Войцех Щенсни пов'язує своє майбутнє з туринським Ювентусом.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з Войцехом Щенсни. Термін дії угоди розрахований до літа 2024 року (попередня була чинною до 2021).

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Додамо, що поляк перебрався в туринський клуб із лондонського Арсенала в 2017 році. Відтоді Щенсни провів та "Стару синьйору" 84 офіційних матчі, а також двічі став чемпіоном Італії та по разу виграв Кубок і Суперкубок країни.

В поточному розіграші Серії А 29-річний воротар зіграв 16 матчів, ще 5 разів Войцех виходив на поле в рамках Ліги чемпіонів.

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