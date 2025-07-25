Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Федеріко Гатті. Він вирішив залишитися в клубі до літа 2030 року.

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Минулого літа Гатті, здавалося, був на межі продажу, коли ним цікавилися кілька клубів АПЛ. Тьяго Мотта повірив у нього і переконав його стати постійним гравцем стартового складу протягом усього свого перебування в клубі, особливо після травм Бремера і Кабаля.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте намагався переконати захисника перебратися в Неаполь, але Федеріко залишився вірним Ювентусу. Згідно з GdS, туринський клуб також збільшив зарплату гравцеві.

Ювентус купив Гатті у Фрозіноне взимку 2022 року за 4,5 мільйона євро. У минулому сезоні він забив 1 м'яч і віддав 1 асист у 42 матчах.

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